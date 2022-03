Giuliani: "Oggi giornata per ricordare ciò che siamo e la bellezza di tutto quello che ci gravita intorno"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, si è così espressa su Instagram con un bel messaggio per la Festa della Donna: "In Italia quest’anno si celebrano i 100 anni dall’istituzione della festa delle donne. Una giornata per ricordare ciò che siamo e la bellezza di tutto quello che gravita intorno al nostro essere. Il pensiero va a tutte le donne che stanno lottando per la vita, abbiate la forza di essere donne due volte, per voi stesse e per chi in voi cerca una casa".