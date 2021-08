Ex Milan, Alexandre Pato fa visita a Beckham: "Bello vederti amico mio"

Entrambi con un passato in rossonero, sebbene con un percorso diverso, ma tutti e due sono rimasti nel cuore dei tifosi rossoneri. Alexandre Pato e David Beckham sono stati compagni di squadra e fanno parte della grande storia del Milan. Ora entrambi, con ruoli diversi, sono in America: l'inglese è il presidente della franchigia di MLS Inter Miami, mentre il papero milita nell'Orlando City. Il brasiliano ha pubblicato una storia su Instagram in compagnia dello Spice boy: "È bello vederti amico mio".