Feronikeli-Milan, il video dell’intervista di Paqueta e Borini a Milan TV

Con un tweet postato sul proprio account ufficiale, il Milan ha condiviso con i tifosi la video intervista rilasciata da Lucas Paquetá e Fabio Borini a Milan TV dopo la vittoria contro il Feronikeli. Ecco il video.

@LucasPaqueta97: "I'm very happy to be back playing in an AC Milan jersey."



Paquetá: "Sono molto felice di esser tornato a indossare la maglia del Milan." pic.twitter.com/LUevDXvy2z