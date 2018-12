Festa Curva Sud, Abate e Romagnoli in coro: "Siete in campo con noi, ci divertiremo"

Ignazio Abate, Alessio Romagnoli e Pepe Reina sono stati protagonisti di un video del Milan per celebrare i 50 anni della Curva Sud e dell'Associazione Milan Club. Queste le parole del veterano rossonero: "Ciao ragazzi! Tanti auguri per i 50 anni della Curva Sud! Vi ringraziamo per il vostro sostegno, ci siete sempre, siete il nostro dodicesimo uomo in campo. Vi mando un grosso abbraccio e forza Milan!", seguite poi dalle dichiarazioni di capitan Alessio: "Mi raccomando, sosteneteci ancora di più e state con noi in ogni momento che ci divertiremo".

Il 16 dicembre l’Associazione Milan Club e la Curva Sud celebreranno i 50 anni passati al nostro fianco sostenendo sempre i colori rossoneri: partecipa ai festeggiamenti all'Arena Civica di Milano, a partire dalle 12 ❤#ForzaMilan pic.twitter.com/WAHflMJ7MS — AC Milan (@acmilan) 11 dicembre 2018