FIFA 22, domani il nuovo gameplay trailer: Theo Hernandez tra i testimonial

EA SPORTS, partner ufficiale del Milan, ha annunciato che domani verrà pubblicato il primo vero e proprio gameplay trailer di FIFA 22. Nella nuova edizione del simulatore calcistico made in EA i possessori delle console next gen potranno usufruire dell'appena nata tecnologia "HyperMotion" che promette movimenti degli atleti virtuali ancora più fluidi e fedeli a quelli delle controparti reali. Tra i giocatori usati come testimonial per promuovere il gioco e le sue nuove feature c'è il rossonero Theo Hernandez.