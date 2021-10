Florenzi ringrazia i tifosi dopo l'operazione: "Ci vediamo presto al solito posto, vi abbraccio forte"

Nella giornata odierna il Milan ha comunicato della buona riuscita dell'operazione in atroscopia al ginocchio a cui si è sottoposto Alessandro Florenzi, che ora dovrà osservare un periodo di stop di circa 30 giorni. Il terzino rossonero si è affidato ad Instagram per rassicurare i tifosi e ringraziarli per l'affetto e i messaggi ricevuti: "Non posso non pensare che tutto sia evoluzione… Ci vediamo presto al solito posto. Mi siete arrivati tutti… Vi abbraccio forte!!!".