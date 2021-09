Florenzi: "Terza vittoria di fila! Bravi tutti, ora concentrati per la Champions"

Alessandro Florenzi per la prima volta ieri contro la Lazio ha giocato titolare con la maglia del Milan. Anche l’ex giocatore della Roma ha dato il suo contributo per la vittoria dei rossoneri, e sui social, lo stesso Florenzi ha pubblicato un post per festeggiare in cui ha scritto: “Terza vittoria di fila...questa ha un sapore speciale! Bravi tutti, ora concentrati per la Champions!”.