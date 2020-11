FOTO - Calabria e Bonera, destini rossoneri che si incrociano

Non tutti sanno che Davide Calabria e Daniele Bonera si era già incontrati in passato. Il terzino rossonero, sfruttando il meme "How it started, How it's going", ha pubblicato nelle sue stories Instagram due foto per rivelare questa curiosità. La prima vede un giovanissimo Davide insieme ai compagni con in mano il trofeo di un torneo giovanile, e dietro di lui Daniele Bonera, allora difensore del Milan. La seconda invece è molto più recente, recentissima. Napoli-Milan di domenica sera, i rossoneri battono i partenopei per 3-1, Calabria va a salutare mister Bonera, sostituto di Pioli, al termine del match. Due scatti simpatici per due destini rossoneri che si sono incrociati più volte, in modo quasi casuale.