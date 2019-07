Gomez: "Grazie Milan e Inter per averci accolto nel vostro glorioso stadio"

L'Atalanta giocherà le partite interne di Champions League a San Siro, è arrivato l'ok di Milan e Inter. Su Instagram, il capitano bergamasco Alejandro Gomez ha ringraziato le società meneghine: "Sfortunatamente la Champions League non verrà giocata nel nostro stadio, per questo motivo a nome dei miei compagni, volevamo ringraziare Inter e Milan per averci accolto nel vostro glorioso stadio ... per noi è fondamentale non fare trasferte lunghe soprattutto in una competizione così impegnativa. Sarà un onore giocare a san siro 😍, daremo il meglio di noi stessi. grazie mille"