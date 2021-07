Grealish ringrazia Shevchenko: "Grazie per le belle parole leggenda"

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il centrocampista dell'Aston Villa e dell'Inghilterra Jack Grealish ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Shevchenko. Il talentuoso calciatore inglese ha espresso la propria ammirazione per la leggenda rossonera e dell'Ucraina con queste parole: "Grazie per le belle parole leggenda. Che giocatore sei stato e che uomo"

Thank you for the nice words legend! ❤️ what a player he was and what a man! ️❤️ pic.twitter.com/hot8rTnnGa