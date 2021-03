Hauge non si abbatte: "C'è ancora tanto per cui combattere"

Il Milan perde a San Siro contro il Napoli al termine di una partita equilibrata. Nonostante le polemiche nel finale per un calcio di rigore non dato su Theo Hernandez, nelle dichiarazioni posta partita mister Pioli e la squadra hanno preferito mettere un punto alla questione e concentrarsi sulle prossime sfide. È dello stesso avviso anche Jens Petter Hauge, oggi entrato nel finale di partita, che commenta così su Instagram: "C'è ancora tanto per cui combattere".