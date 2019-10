Hernandez su Twitter: "Un passo alla volta"

Theo Hernandez è sicuramente uno dei giocatori più convincenti di questo inizio di campionato. Il terzino spagnolo si è da subito messo in mostra per le sue doti tecniche e fisiche, riuscendo anche a trovare la via del gol. L'ex giocatore del Real Madrid è intervenuto sul suo account Twitter per scrivere un semplice ma significativo: "Un passo alla volta", chiaramente dedicato alla sua crescita personale e a quella del Milan come squadra.