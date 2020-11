I social del Milan esaltano la vittoria a Napoli: "10 anni dopo, tra differenze e somiglianze"

Sui propri profili social il Milan ha esaltato la vittoria dei rossoneri a Napoli ricordando che non avveniva da 10 anni. I rossoneri, in particolare, hanno giocato sulle differenze e somiglianze dei due match sottolineando come il trait d'union tra i due successi sia sempre Ibrahimovic.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"> years later: <a href="https://twitter.com/hashtag/NapoliMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NapoliMilan</a> ✅<br>Just a matter of time, notice anything particular? 😉<br><br>Differenze e... somiglianze, era solo questione di tempo 😉<a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/y0FEHMu5Yr">pic.twitter.com/y0FEHMu5Yr</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1330843574108364800?ref_src=twsrc%5Etfw">November 23, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>