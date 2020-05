Ibra dal balcone di casa a Milano: "Dio è tornato e veglia su di voi"

Zlatan Ibrahimovic è più attivo che mai sui social network. Dopo la mini-diretta su Instagram di questo pomeriggio, lo svedese ha pubblicato sulle proprie pagine su Instagram e Twitter una foto che lo ritrae a petto nudo affacciato ad un balcone che dà sul centro della città di Milano e la scritta in inglese: "God IZ (gioco di parole tra il verbo essere IS e le iniziali del proprio nome e cognome) back and watches over you" ovvero "Dio è tornato e veglia su di voi".