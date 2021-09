Ibrahimovic è tornato e sui social mostra i segni del suo ginocchio operato

Zlatan Ibrahimovic ieri sera nel match contro la Lazio è sceso in campo per la prima volta in questa stagione. Il ritorno dello svedese è coinciso anche con un gol, il 2-0 finale con cui i ragazzi di Stefano Pioli hanno battuto la squadra allenata da Maurizio Sarri. Nel post gara, lo stesso Ibra, ha pubblicato su Instagram una foto con delle date e con due foto per far capire come stava messo il suo ginocchio quando si è operato e come sta fisicamente ora dopo che è tornato al gol. Ecco il post.