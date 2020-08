Ibrahimovic gioca in spiaggia e scherza: "Pre-stagione"

Zlatan Ibrahimovic sui propri profili social ha pubblicato una foto che lo ritrae in una partitella in spiaggia con alcuni adulti e bambini. Lo svedese, in attesa del rinnovo con il Milan, scherza definendo la partitella "Pre-stagione".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Pre-season <a href="https://t.co/7BGl8TxIoJ">pic.twitter.com/7BGl8TxIoJ</a></p>— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) <a href="https://twitter.com/Ibra_official/status/1294319899418951685?ref_src=twsrc%5Etfw">August 14, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>