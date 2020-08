Ibrahimovic in Svezia: bagno di folla da parte dei tifosi della stella rossonera

Giornata di relax per Zlatan Ibrahimovic in Svezia. Come testimoniato da una fanpage dello svedese su Instagram, Zlatan Ibrahimovic al di fuori di un ristorante a Jönkoping è stato raggiunto da diversi tifosi che si sono intrattenuti per autografi e selfies. Lo svedese, da tempo, è al centro delle trattative per il rinnovo di contratto con il Milan.