Ibrahimovic non si abbatte: "Sto venendo a prendervi"

Zlatan Ibrahimovic, protagonista ieri sera in campo contro la Fiorentina, prima per il gol mangiato nel primo tempo, poi per la bella doppietta nella ripresa e il colpo di testa che ha propiziato l'autogol di Venuti per il definitivo 4-3, non si abbatte dopo la prima sconfitta stagionale del Milan. Lo svedese, ieri è diventato il primo quarantenne a segnare una doppietta nella storia dei top 5 campionati europei, è carico e assolutamente affamato di vittorie: "Sto venendo a prendervi" scrive sui suoi social, accompagnando questa frase ad effetto con una foto in maglia rossonera e uno sguardo che vale più di mile parole.

I'm coming for all of you pic.twitter.com/cxYCFzaZku — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 21, 2021