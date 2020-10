Il leone Zlatan con ancora addosso il sangue della preda: "Fame"

L'uomo decisivo del derby non poteva che essere Zlatan Ibrahimovic. Doppietta e il peso dell'attacco rossonero tenuto sulle sue enormi spalle, 90 minuti da campione dopo essere stato due settimane out per la positività al Covid, il tutto a "soli" 39 anni. Lo svedese ha tanti nomi con cui piace autodefinirsi e autoproclamarsi, uno dei suoi preferiti è sicuramente quello del leone. Ed ecco quindi spiegato lo scatto pubblicato su Instagram; il Re della savana con addosso il sangue della preda appena sbranata: "Fame". Di vittorie, sicuramente.

Visualizza questo post su Instagram Fame Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) in data: 17 Ott 2020 alle ore 11:24 PDT