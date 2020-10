Il Milan celebra Ibrahimovic: "Niente cambia quando non invecchi"

Sui propri profili social il Milan ha deciso di celebrare Zlatan Ibrahimovic seguendo una recente e celebre challenge mondiale che si diverte ad alternare due foto dello stesso personaggio in due momenti diversi che certificano l'evoluzione di quest'ultimo. Con le frasi 'Come è cominciato' e 'come sta proseguendo', i rossoneri hanno alternato due foto di Ibrahimovic: una al suo arrivo al Milan nel 2010 e un'altra nella sua recente e presente esperienza rossonera. Il Milan, in particolare, ha sottolineato come nel caso della leggenda svedese "Niente cambia quando non invecchi", riferendosi all'etarna giovinezza del numero 11 rossonero.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">How it started How it’s going<br><br> 𝓝𝓸𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓰𝓮𝓼...<br> ...𝔀𝓱𝓮𝓷 𝔂𝓸𝓾 𝓭𝓸𝓷'𝓽 𝓪𝓰𝓮 <a href="https://t.co/TftbsmDJQO">pic.twitter.com/TftbsmDJQO</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1314878204910415873?ref_src=twsrc%5Etfw">October 10, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>