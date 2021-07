Il Milan celebra l'acquisto di Tonali: "L'inizio di un nuovo capitolo in rossonero per Sandro"

Intervenuto con un post ufficiale sui propri profili social, il Milan ha pubblicato un post per celebrare l'acquisto definitivo di Sandro Tonali. Il centrocampista lodigiano, che ha firmato un contratto fino al 2026, ha certificato la sua permanenza in rossonero: "L'inizio di un nuovo capitolo in rossonero per Sandro. Sempre più rossonero"