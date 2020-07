Il Milan e gli highlights dell'allenamento odierno in vista della Samp

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato un breve video con le immagini della sessione odierna di allenamento. I rossoneri hanno preparato la sfida di mercoledì, quando andranno a Marassi contro la Sampdoria.

Pushing hard to end the season on a high



Sponsored by Skrill. Make your money move #SempreMilan pic.twitter.com/JWxcgXJWgX