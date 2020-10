Il Milan ricorda Simoncelli: "Rimarrai sempre nei nostri cuori"

La scomparsa di Marco Simoncelli, una delle più tragiche nel mondo dello sport, ha segnato non solo il mondo del motociclismo ma tutta Italia compresa quella rossonera di cui Marco faceva parte in quanto grande tifoso rossonero. Come ogni anno, i canali social rossoneri non tardano a ricordare il talentuoso pilota emiliano scomparso a soli 24 anni. Questo il Tweet:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Nine years have passed since we were robbed of you, Marco. You’ve never left our hearts ❤️ <br><br>Sono passati nove anni da quando ci hai lasciati Sic, ma rimarrai sempre nei nostri cuori ❤️ <a href="https://t.co/EwUnk93XHf">pic.twitter.com/EwUnk93XHf</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1319534017662779393?ref_src=twsrc%5Etfw">October 23, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>