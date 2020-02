Il Milan si unisce al Porto: "Saremo spalla a spalla con Marega per combattere il Razzismo"

Tramite il proprio profilo Twitter, il Milan si unisce al Porto per la lotta contro il razzismo dopo i cori subiti da Marega nella partita contro il Vitoria Guimaeres: "Non smetteremo ma di lottare contro i pregiudizi in tutte le loro forme come saremo spalla a spalla con Moussa Marega e il Porto"

We will never cease to fight against prejudice in all its forms as we stand shoulder to shoulder with Moussa Marega and FC Porto. https://t.co/A55uKxYX5l