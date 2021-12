Il Milan sui social: "Il rispetto di ogni essere umano dovrebbe essere alla base dell'esistenza di tutti"

Nella giornata dei diritti umani, il Milan ha pubblicato sui suoi profili social un post che riguarda questo argomento scrivendo: “Il rispetto della dignità e del valore di ogni essere umano dovrebbe essere alla base dell'esistenza di tutti noi”.

Human Rights Day ️

Respecting the dignity and the worth of every human being should be the cornerstone of everyone's existence



Il rispetto della dignità e del valore di ogni essere umano dovrebbe essere alla base dell'esistenza di tutti noi#WeRespAct pic.twitter.com/v4zrlQPZTc