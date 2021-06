Kjaer: "Ancora contento per come è finita la stagione con il Milan"

"Ancora contento per come è finita la stagione con il Milan". Questa la felicità espressa su Twitter da Simon Kjaer dal ritiro della Danimarca in vista degli Europei di quest'estate. Ecco, di seguito, il post pubblicato dal numero 24 rossonero:

Training in Austria before #EURO2020. #ForDanmark 🇩🇰.

Still happy for how we finished the season in #ACMilan. #SempreMilan ️ pic.twitter.com/gNC5pDmaka