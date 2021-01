Kjaer soddisfatto: "Porta inviolata, vittoria in trasferta, spirito di squadra: grande partenza nel 2021"

Kjaer torna in campo dopo l'infortunio e il Milan torna a non subire gol. Dopo la vittoria per 2-0 contro il Benevento, decisa dalle reti di Kessie e Leao, il centrale danese ha commentato così la prestazione della squadra: "Porta inviolata, vittoria in trasferta, spirito di squadra: grande partenza nel 2021".

Clean sheet, away win, team spirit: Great start to 2021 !!#SempreMilan ️ pic.twitter.com/HXByVqjB6w — Simon Kjær (@simonkjaer1989) January 3, 2021