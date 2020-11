La sconfitta come insegnamento, Calabria: "Più forti"

La sconfitta di ieri sera contro il Lille ha sicuramente sorpreso tutto il mondo rossonero, anche per il modo in cui è arrivata. Il Milan non è mai riuscito a rendersi pericoloso a differenza invece dell'intraprendete avversario. I francesi hanno vinto meritatamente, ma almeno a parole i giocatori di mister Pioli sembrano aver avuto la giusta reazione. Con un post su Instagram il terzino Davide Calabria, ieri assente, scrive: "Stronger". Più forti dopo una brutta sconfitta, perché la maturazione di una squadra passa anche da questi momenti.