Mangiante su Piatek: "Impatto devastante, il Milan non poteva prendere un sostituto migliore di Higuain"

Angelo Mangiante, giornalista di Sky, ha pubblicato questo messaggio su Twitter dopo la doppietta di Piatek contro il Napoli: "23 partite e 21 gol per Piatek. Impatto devastante e ora valore aggiunto per la corsa Champions. Il Milan non poteva prendere un sostituto migliore di Higuain. 23 anni. Giovane, affamato, forte. Molto forte. In più Rino Gattuso. Uno che non molla mai".

