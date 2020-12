Miglior gol di novembre: i tifosi scelgono il colpo di testa di Ibra contro il Napoli

Nelle scorse ore i canali ufficiali del Milan hanno proposto ai tifosi il solito sondaggio sul miglior gol segnato dai rossoneri nel mese appena terminato. Il pubblico ha premiato lo splendido gol di testa di Zlatan Ibrahimovic, che in Napoli-Milan ha sfruttato al meglio l'assist al bacio di Theo, bruciando Koulibaly e piazzando il pallone dove Meret non sarebbe mai potuto arrivare.

Well, such a masterclass goal couldn't go unnoticed @Ibra_official's priceless header takes the prize



Una tale perla non poteva passare inosservata

Avete scelto l'incornata di Zlatan come il miglior gol di novembre #SempreMilan pic.twitter.com/liy2231fE2