Milan, alla scoperta del nuovo kit con l'Head of line di Puma e Romagnoli

Sui propri canali social il Milan ha pubblicato un'intervista che il capitano rossonero Romagnoli ha sottoposto a David Bredmond, Head of Product Line Management Licensed di Puma. In questa chiacchierata i due hanno esplorato i segreti del nuovo Home Kit. Questo un'estratto della chiacchierata disponibile sull'app ufficiale:

Romagnoli: "Come si sviluppa una maglia come questa?"

Bredmond: "Abbiamo preso l'ispirazione dal Milan che è un simbolo della città di Milano. Volevamo appropriarci dei simboli della città meneghina, visitandola e ispirandoci ai monumenti del centro di Milano. I nostri obbiettivi nella costruzione della maglia è quello di rispettare la tradizione della squadra e di creare una maglietta utilizzabile tutti i giorni."

#BehindTheScenes

️ Romagnoli explores the details of our new kit

Watch the interview on the App



https://t.co/k2zluibzhx



©️ Il capitano va alla scoperta dei segreti del nuovo Home Kit

Guarda l'intervista integrale sulla nostra App #ThisIsMilan #SempreMilan@pumafootball pic.twitter.com/S1dm2NS0qb