Milan-Benevento, Theo in gol con un'esultanza... particolare

Nel secondo tempo di Milan-Benevento, dopo numerosi tentativi andati a vuoto, sia per un po' di imprecisione e sia per la grande serata di Montipò, i rossoneri trovano il raddoppio con il tap in di Theo Hernandez, dopo che lo stesso terzino aveva messo Ibrahimovic in condizione di tirare da ottima posizione con un bel filtrante dal limite dell'area.

Il terzino francese, tornato al gol dopo un periodo di magra, si è lasciato andare ad un'esultanza curiosa insieme a Saelemaekers e Calhanoglu. Il numero 19 rossonero nel post partita ha spiegato con il sorriso che quel gesto era per un suo caro amico di Madrid.