Milan, Calhanoglu tra rinnovo, incontri e messaggi social

Nonostante il contratto in scadenza fra soli sei mesi Hakan Calhanoglu è pienamente concentrato sul Milan e a dare il massimo per la causa rossonera. Le negoziazioni per il rinnovo del turco sono state lunghe e complesse, ma sembra che si sia davvero molto vicini ad un punto di svolta, in un verso o nell'altro. A metà dicembre è andato in scena a Casa Milan un meeting fra la dirigenza rossonera e l'agente del calciatore: le due parti si erano lasciate con la promessa di rivedersi presto. E ora, dopo contatti telefonici frequenti, il procuratore Stipic vedrà di nuovo Maldini e Massara nel quartier generale del Diavolo: l'incontro è previsto per questa settimana.

Le parti dovranno trovare una soluzione, ma la volontà di Calhanoglu, come dimostrano le prestazioni e le dichiarazioni d'amore per i colori rossoneri sui social, sembra chiara: Hakan vuole rimanere al Milan.