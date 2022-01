Milan, Castillejo compie 27 anni: gli auguri della società

Oggi in casa Milan è il compleanno di Samu Castillejo. L’esterno spagnolo, Nato a Malaga il 18 gennaio 1995, compie 27 anni. La società rossonera gli fa gli auguri con un post sui profili social, scrivendo: “Buon compleanno al nostro Castillejo”. Castillejo in totale ha giocato con il Milan 113 partite e ha realizzato 10 gol.

