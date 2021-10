Milan, Daniel Maldini compie 20 anni: tanti auguri di buon compleanno

Oggi in casa Milan si festeggia il compleanno di Daniel Maldini. Il figlio di Paolo e nipote di Cesare, nato a Milano l’11 ottobre 2001, compie oggi 20 anni. Cresciuto nelle giovanili rossonere, Daniel ha debuttato in prima squadra il 2 febbraio 2020 sostituendo Samu Castillejo durante l'incontro di campionato contro il Verona (1-1). Quest’anno invece, contro lo Spezia nella partita giocata lo scorso 25 settembre, ha trovato anche la prima rete in maglia rossonera. Il Milan gli fa gli auguri dedicandogli un post sui social. Speriamo possa ripercorrere – almeno in parte – le orme del padre e del nonno.

Shine bright on your 20th birthday, Daniel 🥳



Tanti auguri al nostro Daniel Maldini: 2⃣0⃣ 🥳 #SempreMilan @BancoBPMSpa pic.twitter.com/QaRFSswlHm — AC Milan (@acmilan) October 11, 2021