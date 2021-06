Milan, è di Ante Rebic il miglior gol del mese di maggio

Come ogni mese il Milan ha chiesto ai propri tifosi sui social quale fosse per loro il miglior gol di maggio. La scelta era ampia, c'erano tante reti davvero molto molto belle: il destro a giro di Diaz contro la Juventus, lo stacco di Tomori sempre contro i bianconeri, il tiro da fuori di Theo contro il Torino e la terrificante botta dal limite di Rebic contro la Juventus. A vincere è proprio l'impressionante tiro del croato: "Complimenti Ante, la tua fucilata a Torino è il nostro miglior gol di maggio".

Congratulations, Rebić! Your scorcher has been voted the best goal of May



