Sul proprio profilo Twitter ufficiale il Milan ha pubblicato gli scatti dell'allenamento odierno, accompagnati dalla didascalia: "Doppia seduta per i rossoneri sotto gli occhi di Mister Pioli".

Shaping up at Milanello under Coach Pioli's orders ️



Doppia seduta per i rossoneri sotto gli occhi di Mister Pioli ️#SempreMilan pic.twitter.com/dNuvZFGS33