Milan, gli scatti dell'allenamento odierno: Ibra al lavoro nonostante il giorno di riposo

Nella giornata odierna i rossoneri sono tornati a lavoro a Milanello dopo due giorni di riposo concessi da mister Pioli. La squadra ha ripreso il lavoro in vista dell'importante e difficile trasferta di sabato sera contro la Fiorentina di Italiano. Gli account social del club hanno pubblicato diversi scatti dall'allenamento odierno: spicca subito Ibrahimovic, presente nonostante il giorno di riposo concesso per chi tornava dalle nazionali (qui gli aggiornamenti su acciaccati e infortunati).

Up and running towards Saturday's game

Di corsa verso #FiorentinaMilan #SempreMilan



Powered by @BitMEX pic.twitter.com/cyYCZvqG1d