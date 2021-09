Milan, gli scatti dell'allenamento odierno verso lo Spezia

Molto bene la vittoria di ieri sera contro il Venezia, ma non è assolutamente il momento di abbassare la guardia. Stamattina la squadra si è ritrovata a Milanello per la sessione d'allenamento odierna in vista dello Spezia: i titolari del match di ieri hanno svolto una prima parte di lavoro in palestra, per poi ricongiungersi ai compagni per una sessione di cross e tiri; solita partitella finale per concludere la giornata di lavoro. L'account Twitter del club ha pubblicato alcune immagini della sessione mattutina.

No rest for the winners, let's keep it going

L'appetito vien vincendo: ora testa allo Spezia