Milan, i complimenti a Sinner: "Il primo titolo ATP non si scorda mai"

Sui propri canali social il Milan si è congratulato con Jannik Sinner, giovane promessa del tennis italiano che pochi minuti fa ha conquistato il suo primo titolo ATP nell'Open di Sofia. Sinner è un tifoso rossonero e non potevano mancare, in questo senso, i complimenti del Milan: "Il primo titolo ATP non si scorda mai. Congratulazioni Jannik per la vittoria del tuo primo titolo ATP. Sarà il primo di molti."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Congratulations <a href="https://twitter.com/janniksin?ref_src=twsrc%5Etfw">@janniksin</a> on winning your first ATP title! <br>May it be the first of many! 🤞 <br><br>Il primo titolo ATP non si scorda mai: congratulazioni Yannik! <a href="https://t.co/3nVCavzTWT">https://t.co/3nVCavzTWT</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1327634919531700224?ref_src=twsrc%5Etfw">November 14, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>