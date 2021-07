Milan, il club rossonero celebra la vittoria di Djokovic a Wimbledon

Arrivano anche i complimenti del Milan per Novak Djokovic, vincitore per la sesta volta assoluta al torneo di Wimbledon. Il tennista serbo, tifoso storico rossonero, ha battuto in finale per 3-1 Matteo Berrettini, a cui sono andati anche gli onori della società rossonero per il percorso svolto nel torneo.

Una Finale nella quale sia @DjokerNole che @MattBerrettini hanno fatto la storia: complimenti a Nole per l'ennesimo capolavoro a #Wimbledon e onore a Matteo per aver giocato un torneo straordinario — AC Milan (@acmilan) July 11, 2021