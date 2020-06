Milan, il cordoglio della società rossonera per la scomparsa della calciatrice Varrone

Con un tweet sul proprio profilo Twitter, il Milan ha espresso il suo cordoglio per la prematura scomparsa della calciatrice Arianna Varrone in un terribile incidente stradale. La calciatrice aveva avuto trascorsi nel settore giovanile del Milan femminile e dell'Inter ed ora militava come centrocampista alla Riozzese. Alla sua famiglia, ai cari e ai suoi amici vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Milannews.it

Our deepest condolences to the family of Arianna Varone and ASD Riozzese for her untimely passing due to a tragic car accident.



Arianna Varone ci ha lasciati a soli 21 anni. #ACMilan si stringe al dolore della famiglia e dell'ASD Riozzese per la sua prematura scomparsa. pic.twitter.com/H09MoBhbp7