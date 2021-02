Milan, il gol di Leao con il Benevento è la rete più bella del mese di gennaio

Intervenuto sui propri profili social il Milan, nelle ultime ore, aveva chiesto ai tifosi e ai supporter rossoneri quale fosse il gol più bello del mese di gennaio. Tra le reti in lizza vi erano quelle di Leao a Benevento, quella di Calabria con la Juventus o la seconda rete di Ibrahimovic a Cagliari. I tifosi, in particolare, hanno scelto la marcatura del portoghese contro i sanniti: un mix di tecnica e velocità.

Vision, speed and precision 🤩

You've chosen @RafaeLeao7's perfectly measured chip as January’s best goal



Avete scelto lo splendido pallonetto di Leão come miglior gol di gennaio: bravo Rafa #SempreMilan pic.twitter.com/bFIu0N0nlo