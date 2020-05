Milan, il ricordo dell'addio di Arrigo Sacchi al club rossonero

In un anonimo pareggio tra Milan e Parma per 0-0, il club rossonero salutava uno dei protagonisti delle grandi vittorie rossonere: Arrigo sacchi. L'allenatore di Fusignano, dopo 4 stagioni gloriose, disse addio al Milan con cui aveva vinto 1 campionato italiano, 1 supercoppa italiana, due coppe campioni, due supercoppe uefa e 2 coppe intercontinentali.

#OnThisDay 26/05/1991 ️

San Siro's emotional farewell to our legendary coach: Arrigo Sacchi

La commozione di San Siro per salutare il “Profeta di Fusignano”

