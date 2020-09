Milan, il video dell'allenamento in vista della gara con il Bologna

Sui propri profili social il Milan ha pubblicato un video riassuntivo dell'allenamento in vista della gara contro il Bologna. I rossoneri, dopo aver archiviato la gara contro lo Shamrock Rovers, sono impegnati a preparare l'esordio stagionale in Serie A.

