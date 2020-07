Milan, il video dell'allenamento odierno a Milanello

Stamattina a Milanello i giocatori impiegati nella sfida col Bologna di ieri sera hanno iniziato la sessione d'allenamento odierna in palestra, mentre gli altri hanno effettuato esercizi per il risveglio muscolare sul campo. Successivamente tutta la squadra si è spostata sul campo ridotto per una serie di partitelle ed ha terminato il lavoro odierno con esercizi focalizzati su cross e tiri in porta. Ecco il video dell'allenamento pubblicato dai canali social del Milan.

E dopo le immagini, ecco il video dell'allenamento di oggi



