Milan, indizio social per il rinnovo di Pioli: "È quasi l'ora di una pausa caffè. Vi unite a noi?"

Oggi in giornata dovrebbe arrivare la tanto attesa firma sul contratto per Stefano Pioli. Il mister emiliano e il Milan proseguiranno ancora fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva. Nel frattempo la società, ha lanciato un indizio social lasciando presagire il tutto scrivendo: “È quasi l'ora di una pausa caffè. Vi unite a noi?”

It's almost time for a break: grab a cup of coffee with us! 😉



È quasi l'ora di una pausa caffè: vi unite a noi? 😉 #SempreMilan pic.twitter.com/Z7TWjUDU3Q — AC Milan (@acmilan) November 26, 2021