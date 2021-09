Milan, Kjaer pensa al Liverpool: "Big match all'orizzonte"

Mercoledì sera il Milan tornerà in Champions dopo tanti anni, e lo farà in uno stadio speciale come quello di Anfield: i rossoneri voleranno in Inghilterra per affrontare il Liverpool. Un big match in piena regola, una sfida che evoca ricordi meravigliosi e dolorosi, una sfida di altissimo livello contro un avversario incredibilmente forte. I giocatori rossoneri sicuramente non vedono l'ora di giocare, come dimostra anche il post Instagram di Simon Kjaer: "Big match all'orizzonte".