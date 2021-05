Milan, l'11 maggio verrà svelata la nuova maglia per la stagione 2021/22

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi circa la nuova maglia rossonera per la prossima stagione, è stata comunicata la data di release del nuovo kit del Milan. Con un post sul proprio profilo Twitter, il club di Via Aldo Rossi ha comunicato che la prima maglia dell'annata 2021/22 verrà svelata l'11 maggio. Questo il Tweet del canale rossonero.

Milan moving fastttttt!

The new @pumafootball 2021/22 Home Kit is getting real #MoveLikeMilan #SempreMilan pic.twitter.com/alwDpNnRnX