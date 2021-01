Milan, l'UEFA ricorda il gol in rovesciata di Van Basten al Goteborg nel 1992

Attraverso Twitter, il profilo della UEFA Champions League ricorda i quattro gol segnati il 25 novembre 1992 a San Siro da Marco Van Basten al Goteborg ed in particolare quello del momentaneo 3-0 che l'ex attaccante del Milan ha siglato con una splendida rovesciata (4-0 per il Diavolo il risultato finale).

